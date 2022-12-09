Миллер и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правления российского холдинга «Газпром» Алексей Миллер посетил Стамбул, где обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом создание газового хаба в республике.

«В рамках визита состоялась встреча Алексея Миллера и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с участием министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиха Донмеза. На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба», – сказано на сайте «Газпрома».

Как писал сайт KP.RU, ранее турецкий лидер заявлял журналистам, что международный газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки. По его словам, наиболее подходящим местом дня хаба станет район Фракия в европейской части страны.

В середине ноября создание газового хаба в Турции с Эрдоганом обсудил президент России Владимир Путин.