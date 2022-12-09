Минфин работает над программой долгосрочных сбережений с выплатами после выхода на пенсию

Программа предполагает вклады в ОФЗ, облигации и иные ценные бумаги, отмечают в Минфине России Фото: REUTERS

Минфин РФ создает добровольную программу долгосрочных сбережений в ОФЗ, облигации и ценные бумаги, которые принесут россиянам дополнительный доход к госвыплатам после выхода на пенсию. Проект реализуется в ходе Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

"Одним из актуальных вопросов Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года является разработка программы долгосрочных сбережений. Она направлена на повышение благосостояния россиян и позволит получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций - до момента назначения пенсии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программа предусматривает внесение страховых средств государством на сумму 2,8 млн рублей в ОФЗ, облигации, корпоративные и иные ценные бумаги. В Минфин отмечают, что механизм будет работать по аналогии с банковскими вкладами.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что программа льготной ипотеки будет "модифицирована", но не свернута. Как объяснил глава Минфина РФ, в рамках модификации предусмотрено стимулирование продолжения программы льготной ипотеки в тех регионах, где необходима государственная поддержка строительной отрасли. Силуанов отметил, что в крупных субъектах страны строительство развивается без льготных программ в силу наличия спроса. Кроме того, он добавил, что в правительстве рассматривают изменение условий ипотеки.