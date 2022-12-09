Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты направят Украине новый пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов, сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Новый пакет оборонной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов скоро будет отправлен», – сказал представитель администрации США на брифинге.

Как уточнил Кирби, пакет военной помощи будет включать «новые возможности для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам», в частности беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, Вооруженные силы Украины получат артиллерийские снаряды.

Напомним, ранее США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS.

В Пентагоне заявляли, что США не готовы предоставить Украине истребители.

Как писал сайт KP.RU, накануне Палата представителей США одобрила оборонный бюджет в 853 миллиардов долларов на 2023 год. Он предусматривает выделение 800 миллионов долларов на военную помощь Украине.