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НовостиОбщество9 декабря 2022 17:48

В «Трезвой России» осудили решение вручать водку в качестве подарка

Султан Хамзаев подчеркнул, что алкоголь чаще всего становится причиной травматизма
Елена АКИМОВА
В «Трезвой России» осудили решение вручать водку в качестве подарка

В «Трезвой России» осудили решение вручать водку в качестве подарка

Фото: Архив "КП"

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев раскритиковал алкогольные презенты, которые принято делать в нашей стране.

Одним из фактом, возмутившим его, стало вручение водки лауреатам премии «Время инноваций». Помимо памятной статуэтки они получили бутылку водки.

Султан Хамзаев отметил, что организаторам конкурса стоило бы более креативно подходить к поиску подарков. А вот такие презенты явно не сподвигнут дальнейшей деятельности.

- Это совсем не инновационный подход. У нас есть такое понятие, как трудовая часть общества, и 70% смертей в этой части — вина алкоголя, - делится он статистикой с «Ридусом».

Хамзаев отметил, что травматизм, в том числе на работе, чаще всего возникает по вине алкоголя.