Минюст России внес издание The Bell* и участника «Что? Где? Когда?» Аскерова** в реестр иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России внесло издание The Bell* и бывшего участника интеллектуального телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова** в реестр иностранных агентов. Соответсвующая информация опубликована на сайте ведомства.

Кроме того, список иностранных агентов пополнили журналист телеканала «Дождь»** Михаил Фишман**, философ Рубен Апресян** и общественный деятель Ростислав Мурзагулов**.

Напомним, в конце октября Министерство юстиции РФ расширило реестр физических лиц - иностранных агентов. Ведомство включило в список продюсера Александра Роднянского** и еще семь человек.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет России еще в апреле возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего журналиста и участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по статье «реабилитация нацизма», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Осенью МВД России подала его в уголовный розыск.

*СМИ, выполняющее функции иноагента

**Лица, признанные Минюстом РФ иноагентами