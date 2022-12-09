Песков сообщил, что встречи Путина с премьером Индии Моди в 2022 году не будет Фото: REUTERS

Встречи президента России Владимира Путина с премьером-министром Индии Нарендрой Моди в этом году не планируется, сообщил официальный представитель Дмитрий Песков.

«В этом году не будет», – сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с ТАСС.

Между тем Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что Моди сам отказался от встречи с главой российского государства из-за ситуации вокруг Украины. Несмотря на это, отношения между Москвой и Дели по-прежнему остаются крепкими, добавил собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, в ходе телефонного разговора Путин и премьер-министр Индии обсудили поставки зерновых, удобрений и энергоносителей. Российский лидер заявил, что Москва остается надежным производителем и поставщиком этих товаров, в том числе в Индию.

Ранее сообщалось, что Индия резко увеличила импорт из России и сорвала план США по изоляции Москвы.