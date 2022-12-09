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НовостиПолитика9 декабря 2022 18:27

МИД России внес в черный список 200 подданных Канады

Мера является ответом на персональные санкции Оттавы против российских официальных лиц и военных
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД России внес в черный список 200 подданных Канады

МИД России внес в черный список 200 подданных Канады

Фото: REUTERS

Власти России запретили въезд в страну 200 подданным Канады, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады», – сказано на сайте ведомства.

В черный список внесены высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных «пробандеровских структур и организаций», говорится в сообщении. Как заявили в МИД России, все они непосредственно обслуживают русофобский курс режима премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 9 декабря, Канада ввела санкции против 33 сотрудников шести российских ведомств.

Напомним, в середине ноября Россия запретила въезд в страну 100 подданным Канады.