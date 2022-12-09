Только 18% россиян готовы работать 31 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

Россияне рассказали, как проведут новогодние праздники. В январе около трети опрошенных выйдут на работу, так как нельзя отложить производственные задачи. А вот некоторые специально найдут подработку, чтобы получить дополнительные источники дохода.

Число желающих трудиться 31 декабря, серьезно сократилось. Если в 2021 в последний рабочий день готовы были выйти на службу 29% граждан, то теперь только 18%. А вот 1 января будут работать только 3% респондентов. Годом ранее этот показатель был выше – 5%.

Большинство тех, кому приходится работать, вынуждены выйти из-за производственной необходимости (68%). В основном на неотложную работу ссылаются врачи, инженеры, руководители предприятий. А 42% решили взять дополнительные смены, чтобы заработать.

Большинство из тех, кому придется трудиться в последний день года, задержатся в офисе до вечера. И только 20% смогут освободиться за несколько часов и отправиться на подготовку к празднику. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом «Авито Работа».

Те, кто будут отдыхать в праздники, намерены встречаться с родными, смотреть кино, читать, посещать культурные мероприятия и ездить на природу, сообщает Новые известия.