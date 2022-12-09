Девочка из Лос-Анджелеса получила разрешение от властей США на содержание единорога

Девочка по имени Мадлен, с живым воображением и замечательным пониманием того, как бюрократия может разрушить мечты, осуществила свое желание, когда попросила у органов по контролю за животными Лос-Анджелеса лицензию на владение единорогом — если она сможет его найти. Об этом пишет издание CBS News Bay Area.

Ответ департамента пришел после того, как в прошлом месяце девочка написала ему короткое письмо: "Уважаемый округ Лос-Анджелес, я хотела бы получить ваше одобрение, если я смогу завести единорога на своем заднем дворе, если смогу его найти".

В ведомстве оценили чувство юмора гражданки США и выдвинули требования к содержанию единорога: "Мифическое существо должно подвергаться достаточному воздействию солнечного света, лунных лучей и радуги, а его рог должен полироваться не реже одного раза в месяц мягкой тканью", - цитирует издание постановление.

Условия для владения единорогом также требуют, чтобы любые блестки, посыпанные на животное, были нетоксичными и биоразлагаемыми, и чтобы его кормили арбузом не реже одного раза в неделю.

Девочка из Лос-Анджелеса получила разрешение от властей США на содержание единорога

Директор департамента по уходу и контролю за животными Марсия Майеда прислала девочке розовую металлическую бирку в форме сердца с надписью "Постоянная лицензия на единорога", а также белую пушистую куклу-единорога с розовыми ушами, фиолетовыми копытами и Серебряный рог.

Майеда похвалила девушку за ее "чувство ответственного отношения к животным, позволяющее заранее получить разрешение" и за вдумчивое рассмотрение "требований создания любящего дома для животных".

Агентство разместило изображения переписки, лицензии, медальона и мягкой игрушки в своих аккаунтах в социальных сетях.