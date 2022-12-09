Путин не исключил применение Россией наработок США по обезоруживающему удару Фото: REUTERS

Россия может взять на вооружение тактику Соединенных Штатов по нанесению обезоруживающего удара для обеспечения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься. Может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности? Никто же не стесняется, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы», – сказал он на пресс-конференции.

Как напомнил глава государства, речь идет в том числе о крылатых ракетах, от которых Россия когда-то отказалась. Теперь РФ имеет в своем распоряжении такие виды вооружения, и они более современные и эффективные, чем у США, заявил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, президент России заявлял, что ядерное оружие РФ срабатывает исключительно в момент запуска ракет в направлении страны. Это ответ на превентивные удары со стороны других государств, объяснил политик.

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