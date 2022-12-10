В Twitter поддержали жесткий ответ Путина на выпад Борреля в сторону африканцев

Пользователям Twitter понравился жесткий ответ Путина на выпад Борреля в сторону африканцев. Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter поддержали российского президента Владимира Путина, который жестко ответил на выпад главы евродипломатии Жозепа Борреля в сторону жителей Африки.

Напомним, Боррель назвал сомнительной искренность поддерживающих Россию африканцев и заявил, что африканцы «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин».

Пользователи Twitter назвали это высказывание Жозепа Борреля «заведомо расистским выпадом, который вписывается в контекст новой холодной войны» и возмутились тем, что «Боррель считает африканцев глупыми».

Комментарий Путина по поводу высказывания Борреля пользователи соцсети назвали «шикарным ответом российского лидера европейской политической мафии».

Напомним, Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке на саммите ЕАЭС рассказал о тесных связях России с африканским континентом.

«В Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. Нет ни одной страны, которая не получила бы нашу поддержку. У нас очень устойчивые, дружеские отношения с африканскими странами», - сказал президент РФ, отметив «двойные стандарты» Запада по отношению к странам Африки.