«Вкусвилл» подтвердил утечку персональных данных клиентов

В компании Вкусвилл подтвердили утечку некоторых персональных данных клиентов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Компания «Вкусвилл» подтвердила утечку ряда персональных данных клиентов, о которой сообщалось в социальных сетях.

Сообщается, что специалисты компании обнаружили утечку самостоятельно в ночь с 8 на 9 декабря и приняли меры, чтобы исправить ситуацию и устранили уязвимость в первые часы после обнаружения утечки.

«Мы поняли, что к третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и имейлы, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», - цитирует сообщение пресс-службы «Вкусвилла» РИА Новости.

В компании заверили, что утечки имен, адресов и полных сведений о банковских картах клиентов не произошло.

Ранее результаты 500 миллионов анализов пациентов лаборатории «Гемотест» утекли в сеть.

Тем временем IT-аналитик объяснил, почему предотвратить утечку личных данных невозможно.

В чем причины утечки данных и как можно себя обезопасить, читайте здесь на KP.RU.