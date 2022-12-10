Глава МАГАТЭ Гросси допустил создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца 2022 года

Гросси назвал возможным создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца 2022 года. Фото: REUTERS

Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно еще до конца 2022 года. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу France24.

«Я думаю, что это реалистично. Я думаю, что это возможно», - сказал глава МАГАТЭ, отвечая на соответствующий вопрос.

Гросси отметил сложности в достижении любого соглашения между конфликтующими сторонами и заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Все, что я хочу сказать - нам нужно сделать это сейчас. Это не невозможно, у нас есть надежное, целесообразное предложение. Поэтому это возможно», - сказал Гросси.

Ранее МАГАТЭ потребовало от РФ передать Запорожскую АЭС Украине.

Тем временем эксперты назвали страшные последствия катастрофы на Запорожской АЭС: в Зону отчуждения могут попасть несколько стран, а эксперт Просвирнов объяснил, чего добивается Украина, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС.

Также гендиректор МАГАТЭ назвал отвод вооружений с Запорожской АЭС частью соглашения с Украиной по обеспечению безопасности ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ призвал не «играть с огнем» и немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.