IKEA отказала более 500 российским работникам в компенсации при переходе предприятий к новому собственнику

"Икея" отказала более 500 работникам в компенсации и сохранении рабочего места после смены собственника предприятия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания IKEA отказала по всем пунктам петиции, которую подали более 500 сотрудников российских фабрик этой компании. Работники предприятий IKEA в Ленинградской и Кировской областях требовали выплатить им по 50 тысяч рублей компенсации и сохранить рабочие места при переходе фабрик к новому собственнику.

«С сожалением сообщаем вам, что мы не можем удовлетворить или дать обещания ни по одному из ваших требований», - цитирует ТАСС ответ головного офиса компании, пришедший в адрес профсоюза «ИКЕА Тихвин».

Напомним, что после того, как компания ушла с российского рынка, она пообещала сохранить своим сотрудникам рабочие места, а также заработную плату. Сотрудники компании утверждают, что эти обещания выполнены не были. В частности, в Санкт-Петербурге сотрудники компании Ikea устроили забастовку, требуя коллективных переговоров с администрацией корпорации.

Тем временем мэрия Москвы через центр занятости «Моя работа» намерена помочь уволенным сотрудникам закрывшегося ритейлера IKEA решить проблему трудоустройства.