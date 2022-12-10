Times: США больше не требуют от ВСУ не наносить ударов по территории России

США больше не требуют от Украины не наносить удары по территории России. Фото: REUTERS

США больше не требуют от украинских вооруженных сил не наносить удары по территории России. Об этом в пятницу 10 декабря пишет британская газета The Times, ссылаясь на информированный источник в Пентагоне.

«То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции», - рассказал собеседник изданию.

The Times пишет, что изменение позиции Вашингтона связано с тем, что США больше не опасаются применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО и допускает, что Украине могут быть переданы вооружения большой дальности.

Ранее Украина договорилась с США не использовать поставленное оружие для ударов по территории России.

Тем временем в Госдепе заявили, что США не поставляли оружие Киеву для ударов по российской территории. Военная помощь США Украине подготавливается с расчетом на возможность вести лишь оборонительные действия, заявил представитель Госдепа США Прайс.

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