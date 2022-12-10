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НовостиПолитика10 декабря 2022 0:51

Times: США больше не требуют от ВСУ не наносить ударов по территории России

Издание допускает, что Вашингтон может передать Киеву оружие большой дальности
Мария ПАВЛОВА
США больше не требуют от Украины не наносить удары по территории России.

США больше не требуют от Украины не наносить удары по территории России.

Фото: REUTERS

США больше не требуют от украинских вооруженных сил не наносить удары по территории России. Об этом в пятницу 10 декабря пишет британская газета The Times, ссылаясь на информированный источник в Пентагоне.

«То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции», - рассказал собеседник изданию.

The Times пишет, что изменение позиции Вашингтона связано с тем, что США больше не опасаются применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО и допускает, что Украине могут быть переданы вооружения большой дальности.

Ранее Украина договорилась с США не использовать поставленное оружие для ударов по территории России.

Тем временем в Госдепе заявили, что США не поставляли оружие Киеву для ударов по российской территории. Военная помощь США Украине подготавливается с расчетом на возможность вести лишь оборонительные действия, заявил представитель Госдепа США Прайс.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.