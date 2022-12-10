Премьер Греции Мицотакис решил помочь Европе в обретении независимости от российских углеводородов

Греция обещает Европе помощь в избавлении от зависимости от российского газа.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Греция может помочь европейским странам отказаться от зависимости от российского природного газа. Об этом заявил премьер-министр этой страны Кириакос Мицотакис, выступая в пятницу 9 декабря на саммите девяти стран Средиземноморской группы EuroMed в Аликанте.
Мицотакис рассказал об успехах Греции в разведке новых месторождений.
«Мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали», - цитирует Мицотакиса РИА Новости.
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