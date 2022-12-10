В Британии растет число бездомных украинских беженцев из-за усталости местных жителей

В Великобритании растет число бездомных украинских беженцев. Фото: REUTERS

В Великобритании растет число бездомных украинских беженцев. Причины этой тенденции анализирует журналист и телеведущий Пит Прайс в колонке для издания Liverpool Echo.

Прайс допускает дальнейшее усугубление проблемы и то, что программа «Дома для Украины» может рухнуть. Журналист называет в качестве причин того, что украинцы лишаются жилья, личные конфликты с британцами, у которых они живут, и несоблюдение надлежащих домашних правил. Также Прайс отмечает усталость британцев от долгого пребывания чужих людей в их домах.

«Четверть принимающих не хотят участвовать дольше шести месяцев в этой схеме. Все также борются с ростом стоимости жизни», - пишет он.

Ранее британцы рассказали, почему испытывают чувство стыда из-за украинцев. Принявшие у себя беженцев британцы хотят вернуться к прежней жизни.

Тем временем украинская беженка напала с ножом на сотрудницу банка в Польше. Налетчицу задержали охранник банка и пожилая женщина с костылем.