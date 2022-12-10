В Японии допустили неожиданную выгоду для России от санкций на энергоносители

В Японии допустили, что Россия получит прибыль после введения западных санкций на углеводороды. Фото: REUTERS

Россия может получить неожиданную выгоду от западных санкций на энергоносители. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.

Аналитик Ютака Сиракава допускает, что после 2027 года спрос на энергоносители превысит предложение.

«В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного», - пишет автор публикации.

Тем временем премьер Греции Мицотакис решил помочь Европе в обретении независимости от российских углеводородов. Глава греческого правительства рассказал об успехах Греци в разведке месторождений углеводородов.

Напомним, что в понедельник, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.

Россия рассматривает три варианта ответа западным странам на введение потолка нефтяных цен, подробности здесь на KP.RU.