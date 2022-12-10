Американский полковник Макгрегор рассказал, как США «напрашиваются на Армагеддон»

Полковник американской армии рассказал, как США "напрашиваются на Армагеддон". Фото: REUTERS

Американский офицер в отставке заявил, что США «напрашиваются на Армагеддон». Так оценил политику Вашингтона бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Офицер упрекнул США в злоупотреблении своим влиянием после окончания холодной войны и отметил, что Россия не собирается мириться с единоличной властью Вашингтона.

Если США пошлют «русским сигнал, что собираются что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон», сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее британская газета The Times, ссылаясь на информированный источник в Пентагоне, рассказала, что США больше не требуют от украинских вооруженных сил не наносить удары по территории России.

Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США о последствиях участия в наведении украинского оружия.