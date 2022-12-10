Посольство России в США назвало новые антироссийские санкции «очернением неугодных»

В российском посольстве в США прокомментировали очередные антироссийские санкции.
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Очередной пакет антироссийских санкций США призван заставить другие государства скорректировать свою внешнеполитическую линию и очернить «неугодных». Об том сказано в заявлении посольства РФ в США, которое в пятницу 9 декабря было опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В дипломатическом ведомстве назвали новый санкционный пакет «рекламной кампанией администрации США» и называли ее целью попытку «оказать давление, провести искусственные разделительные линии».
Тем временем посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил, что российские дипломаты в США получают предложения предать Родину. На телефоны поступают приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, уточнил дипломат.
Ранее сообщалось, что США хотят ввести новые санкции против России и Китая по «акту Магнитского».
Также сообщалось, что Великобритания ввела санкции против пяти представителей российских силовых структур.