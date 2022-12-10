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НовостиОбщество10 декабря 2022 4:16

Что произошло в ночь на 10 декабря

США перестали требовать от ВСУ не наносить ударов по российской территории
Мария ПАВЛОВА
США больше не требуют от Украины воздерживаться от нанесения ударов по российской территории.

США больше не требуют от Украины воздерживаться от нанесения ударов по российской территории.

Фото: REUTERS

Times пишет, что США больше не требуют от ВСУ не наносить ударов по территории России. Издание допускает, что Вашингтон может передать Киеву оружие большой дальности.

В Twitter поддержали жесткий ответ Путина на выпад Борреля в сторону африканцев. Пользователи соцсети назвали высказывание Борреля «заведомо расистским выпадом».

В ДНР сообщили о гибели гражданских при обстреле центра Донецка ВСУ. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому району Донецка.

IKEA отказала более 500 российским работникам в компенсации при переходе предприятий к новому собственнику. Работникам отказали также в сохранении рабочих мест.

Небензя предупредил США о последствиях участия в наведении украинского оружия. Дипломат отметил, что Москве точно известно об участии специалистов из США в использовании на Украине установок HIMARS.

Звезды шоу-бизнеса прочли посвященные героям СВО детские стихи. В проекте приняли участие SHAMAN, Виктория Дайнеко, Юта и Владимир Левкин.

Глава МАГАТЭ Гросси допустил создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца 2022 года и заявил о намерении встретиться с Путиным и Зеленским.

В Британии растет число бездомных украинских беженцев из-за усталости местных жителей. Украинцев просят покинуть жилье, предоставленное в рамках программы «Дома для Украины».

Экс-министр финансов Польши Косьчиньский заявил о предательстве со стороны Евросоюза.

«Вкусвилл» подтвердил утечку персональных данных клиентов. В компании заявили, что полные сведения о банковских картах клиентов остались недоступными.