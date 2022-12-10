Что произошло в ночь на 10 декабря

США больше не требуют от Украины воздерживаться от нанесения ударов по российской территории. Фото: REUTERS

Times пишет, что США больше не требуют от ВСУ не наносить ударов по территории России. Издание допускает, что Вашингтон может передать Киеву оружие большой дальности.

В Twitter поддержали жесткий ответ Путина на выпад Борреля в сторону африканцев. Пользователи соцсети назвали высказывание Борреля «заведомо расистским выпадом».

В ДНР сообщили о гибели гражданских при обстреле центра Донецка ВСУ. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому району Донецка.

IKEA отказала более 500 российским работникам в компенсации при переходе предприятий к новому собственнику. Работникам отказали также в сохранении рабочих мест.

Небензя предупредил США о последствиях участия в наведении украинского оружия. Дипломат отметил, что Москве точно известно об участии специалистов из США в использовании на Украине установок HIMARS.

Звезды шоу-бизнеса прочли посвященные героям СВО детские стихи. В проекте приняли участие SHAMAN, Виктория Дайнеко, Юта и Владимир Левкин.

Глава МАГАТЭ Гросси допустил создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца 2022 года и заявил о намерении встретиться с Путиным и Зеленским.

В Британии растет число бездомных украинских беженцев из-за усталости местных жителей. Украинцев просят покинуть жилье, предоставленное в рамках программы «Дома для Украины».

Экс-министр финансов Польши Косьчиньский заявил о предательстве со стороны Евросоюза.

«Вкусвилл» подтвердил утечку персональных данных клиентов. В компании заявили, что полные сведения о банковских картах клиентов остались недоступными.