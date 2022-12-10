Подпольщик Лебедев сообщил, что ВСУ перебрасывают через Николаев артиллерийские установки "Гвоздика" и другую технику Фото: REUTERS

Активисты сняли на железнодорожных путях рядом с вокзалом Николаева состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) "Гвоздика" украинской армии, а на улицах города – проходящую транзитом колонну БТР, соответствующие фотоснимки предоставил РИА Новости находящийся в Донецке координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Моя агентура из Николаева часто присылает информацию о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города… Также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой", - уточнил он агентству.

Также Лебедев отметил, что в Николаеве функционирует несколько ремонтных предприятий, в связи с чем предположил, что перебрасывается техника с этих заводов, куда ее доставляли после повреждений во время попыток наступления ВСУ на херсонском направлении летом и осенью текущего года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.