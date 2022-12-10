В МИД сообщили о призывах Украины и Запада к Грузии открыть “второй фронт” против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Провокационные призывы к Грузии открыть "второй фронт" против России звучат из Украины и ряда западных стран, что делает очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил в комментарии ТАСС глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Отвечая на вопрос по поводу востребованности формата Женевских дискуссий по Закавказью, Гончар уточнил, что Россия исходит из их возрастающей необходимости в меняющейся геополитической ситуации.

"Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Украины и некоторых западных государств провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против РФ в Абхазии и Южной Осетии", - сказал он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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