"Асахи": в обновленной стратегии Японии Россия будет "вызывать серьезные опасения" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японское правительство в обновленной стратегии нацбезопасности планирует охарактеризовать Россию как "вызывающую серьезные опасения в сфере безопасности", сообщает издание "Асахи" со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Как пишет издание, японское правительство до конца 2022 года должен представить три обновленных документа в оборонной сфере - стратегию нацбезопасности, нормы программы нацобороны и среднесрочную программу обороны. Не исключено, что обновленная стратегия нацбезопасности может быть одобрена уже в конце будущей недели.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены в отношениях с Россией руководствоваться прагматичным подходом, сообщается в новой стратегии национальной безопасности США. Как сказано в тексте документа, опубликованном на сайте Белого дома, США планируют сдерживать Россию, однако будет взаимодействовать в тех областях, которые, интересуют обе стороны, например, сфера безопасности. Вместе с тем РФ названа в стратегии страной, которая представляет “актуальную угрозу безопасности в Европе”.