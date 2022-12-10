В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста после теракта Фото: Юлия МАРКИНА

Главу администрации южноафриканского города Дурбан Мусу Мбхеле поразило, насколько оперативно у российских инженеров получилось восстановить Крымский мост после теракта.

"Я удивлен, как у русских получилось так быстро отстроить Крымский мост после теракта – мы бы хотели учиться у вас этим технологиям реконструкции, гражданского строительства, развитию транспорта и инфраструктуры… в сфере переработки отходов и санитарной обработки", - сказал РИА Новости чиновник.

Напомним, что Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузовой машины. В итоге загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролета моста.

Ранее сообщалось, что для восстановления Крымского моста заводами изготовлено более 1200 тонн металлоконструкций.

Также ранее президент России Владимир Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту спецслужбы Украины и отметил, что теракт был направлен на разрушение критически важной российской инфраструктуры.