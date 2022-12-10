Алла Пугачева намерена приехать в Москву на новогодние праздники

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известный двойник певицы Аллы Пугачевой Даниил Калатура заявил журналистам, что артистка планирует вернуться в Россию на новогодние праздники. Об этом сообщил сайт NewInform.

Напомним, сейчас Примадонна находится в Израиле. При этом Калатура уверяет, что певица еще вернется в Россию.

Ранее подруга Аллы Пугачевой назвала настоящую причину отъезда певицы из России. Любовь Аксенова пояснила, что Примадонна уехала из-за детей, для которых она хотела спокойствия.

Также ранее сообщалось, что перед тем, как перебраться на чужбину, Пугачева ошарашила записью, в которой попросила Минюст РФ внести ее в список иноагентов. "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова...", - написала артистка в блоге.