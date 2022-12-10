Эдгард Запашный прочел на видео стихотворение про Донбасс

Эдгард Запашный Фото: Алексей БУЛАТОВ

В интернете появилось видео, как народный артист России, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный читает стихотворение Дмитрия Кедрина “Донбасс - наш!” 1943-го года.

“Раскат московского салюта

И гордый Родины приказ

Гласят, что из неволи лютой

Советский вызволен Донбасс!”, - произносит артист.

Также ранее сообщалось, что звезды российского шоу-бизнеса участвуют в проекте “Герой моей стран”. SHAMAN, Виктория Дайнеко, Юта и Владимир Левкин прочли сочиненные детьми стихи, посвященные российским воинам, находящимся в зоне спецоперации. Презентация проекта прошла 9 декабря, в День Героев Отечества. Вместе с медийными персонами стихи исполняли и их юные авторы.

Также ранее великая поэтесса Юнна Мориц прокомментировала обозревателю KP.RU Александру Гамову одно из своих самых пронзительных стихотворений.