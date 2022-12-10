На своем первом большом концерте после болезни певица МакSим выступила с важным заявлением, фото: соцсети

В Великом Новгороде в культурном центре “Акрон” прошел концерт певицы МакSим в рамках тура “Я буду жить!”.

Такое название тура артистка выбрала не случайно. Так называется песня МакSим, которую она назвала настоящим гимном жизни. Также это название подходит для первого большого тура после болезни, которую недавно перенесла исполнительница.

МакSим исполнила свои хиты “Отпускаю”, “Спасибо”, а также легендарную композицию “Знаешь ли ты”.

Ранее сайт KP.RU писал, что певица МакSим вернулась на сцену после страшной болезни. Сначала Марина Максимова появилась на красной дорожке, а в середине вечера – на сцене. Первым номером в ее короткой программе был дуэт с Егором Кридом. Несколько месяцев назад исполнители дали вторую жизнь "Отпускаю" – старому хиту МакSим. Егор полностью обновил куплеты, а Марина исполнила легендарный припев.

Также ранее эксперт оценил первую песню МакSим после болезни артистки.