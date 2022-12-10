В Одесской области Украины повреждены объекты энергоинфраструктуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Одесской области Украины повреждены объекты энергоинфраструктуры, тысячи абонентов остались без света, об этом сообщили в городском совете Одессы.

"Повреждены объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Без света остались тысячи потребителей", - уточняется в сообщении в Telegram-канале горсовета.

Ранее сообщалось, что 10 декабря 2022 года в Одессе не будет ходить электротранспорт из-за лимита на потребление электричества.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября текущего года. спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.