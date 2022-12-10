Володин потребовал от Германии и Франции выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин потребовал от Германии и Франции выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида.

П его мнению, нынешняя ситуация на Украине является следствием "лживой политики" лидеров этих государств. Об этом он написал 10 декабря в посте в своем телеграм-канале.

- Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал ... Теперь Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесённого ущерба, - указал Володин.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что население Донбасса в течение 8 лет подвергалось геноциду. Он также сообщал, что цель РФ - помочь нашим людям в Донбассе, которые на протяжении почти длительного времени подвергались самыми варварскими методами - через блокады, крупномасштабные карательные акции, теракты и постоянные артобстрелы.