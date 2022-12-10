19FortyFive: США не выгодна победа Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не нужна победа киевского режима в украинском конфликте, поскольку она может привести к ядерной войне с РФ, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, написал аналитик Брайан Кларк в материале для 19FortyFive.

"Если говорить словами Байдена, США хочет от России стабильных отношений. Но в случае победы Украины это будет практически невозможным", - отметил автор статьи.

Также Кларк считает, что Вашингтону следует пересмотреть свою текущую стратегию поддержки киевского режима и убедиться, что этот конфликт не перерастет в ядерную войну.

Кроме этого, эксперт предположил, что полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерным столкновением, и заявил, что сотрудничество с Россией представляет большую ценность, чем полностью независимая Украина.

Ранее генсек НАТО Столтенберг не исключил перерастания конфликта на Украине в войну между альянсом и Россией.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.