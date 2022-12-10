Участвующие в спецоперации росгвардейцы записали видеоответ для школьников за их письма со словами поддержки

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы, принимающие участие специальной военной операции, записали для российских школьников видео. Этот ролик - ответ от наших бойцов, благодарность за теплые письма со словами поддержки.

Сейчас росгвардейцы выполняют служебно-боевые задачи на территории Херсонской и Запорожской областей. Совсем недавно им доставили письма от учащихся из подмосковной Балашихи и нижегородского Сарова. Внимание и забота со стороны ребят так тронула наших бойцов, что они не смогли не поблагодарить школьников за их поддержку и веру мощь российских сил.

Фото: Росгвардия

- Слова поддержки, которые приходят с родной земли, это крайне важно для нас… На душе сразу становится очень тепло, а сердцу легче от той мысли, что вы нас не забываете… Мы благодарим вас за радостный момент, что навсегда останется в нашей памяти, - признаются росгвардейцы.

Сотрудники Росгвардии, записывая видеоответ учащимся, показали ребятам несколько эпизодов из своей службы. Также они написали для учеников школ ответные письма с фронта.