NBC: в США нашли мертвым под новым именем мужчину, пропавшего почти 10 лет назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США мужчина, пропавший почти десять лет назад, был обнаружен мертвым на севере штата Нью-Йорк, где он жил под другим именем, сообщает телеканал NBC.

В последний раз Роберта Хоугланда видели утром 28 июля 2013 года на заправке в городе Ньютаун штата Коннектикут. Уже на другой день, после того, как мужчина не приехал в аэропорт встречать родственника и не пришел на работу, его родные обратились в полицию.

По сведениям полиции, мужчине на дату смерти было 59 лет, он проживал в округе Салливан под новым именем приблизительно с ноября 2013 года.

Как уточняет NBC, раскрытие исчезновения Хоугланда через такой период времени стало шоком для его семьи, у которой "осталось больше вопросов, чем ответов". Сын погибшего по имени Кристофер назвал ситуацию "запутанной" и отметил, что родственникам не известно, по какой причине Хоугланд уехал.

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