Delfi: в Латвии мужчину задержали за установку российских телеканалов Фото: REUTERS

В латвийской столице полицейские задержали мужчину по подозрению в установке "нелегального телевидения" в домах, сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию.

"В конце ноября 2022 года сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения", - уточняется в сообщении.

Напомним, с 9 июня текущего года в Латвии прекратили вещание последние 80 российских телеканалов.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что "задержанный в течение долгого времени обеспечивал подключение и обслуживание телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе".

Теперь мужчине может грозить тюремный срок до 2-х лет, или штраф, или общественные работы.

Ранее сообщалось, что государственная канцелярия Латвии объявила тендер на мониторинг российских телеканалов. Как следует из условий закупки, латвийские власти готовы заплатить 14 тысяч евро за восьмимесячный просмотр российских телеканалов, трансляция которых в Латвии запрещена. В их числе Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, Russia Today и другие.