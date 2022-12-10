Пользователи Twitter потребовали от Зеленского отчета о расходовании западных средств

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию украинского лидера Владимира Зеленского, в которой он рассказал об очередном пакете военной помощи от Соединенных Штатов.

При этом пользователи соцсети потребовали у Зеленского объяснить, на что именно тратятся их налоги, а также обвинили его и американского лидера Джо Байдена в использовании конфликта для отмывания денег и своей выгоды, потребовав начать мирные переговоры с Россией.

"Прошу, объясните, куда именно идет эта "помощь". Думаю, мир хотел бы это знать", - написал KRobertson2014.

"Бездонная дыра", - добавил KingChaegame.

"Можно увидеть декларацию? Куда вы расходуете деньги?" - задал вопрос Liamadamgrace.

Ранее были озвучены новые доказательства тайной продажи Украиной западного оружия направо и налево. Отмечалось, что прямых подтверждений пока нет, но ряд фактов свидетельствует об этом.