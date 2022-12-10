Глава "Газпрома" Миллер назвал газовый хаб главным итогом встречи с Эрдоганом в Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель правления российского холдинга "Газпром" Алексей Миллер назвал главным итогом визита в Турцию газовый хаб. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

- Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: "Конечно же, это газовый хаб", - сказано в сообщении.

Днем ранее сообщалось, что Алексей Миллер посетил Стамбул. Там представитель "Газпрома" обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом создание газового хаба в республике.

Ранее Эрдоганом заявлял журналистам, что международный газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки. По его словам, наиболее подходящим местом дня хаба станет район Фракия в европейской части страны.

Также сайт KP.RU писал, что в ноябре этого года российский и турецкий лидеры по телефону обсуждали детали создания газового хаба в Турции.