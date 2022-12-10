РБК: ключевая ставка в России не изменится до конца 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца текущего года в России вряд ли изменится ключевая ставка, рассказали изданию РБК эксперты.

По их мнению, в ходе заседания Банка России 16 декабря 2022 года ставка останется на уровне 7,5%. Так, глава аналитического департамента ИК “Регион” Валерий Вайсберг отметил, что регулятор даст рынку более жесткий сигнал накануне повышения ставки на фоне роста прогнозируемого дефицита бюджета.

Для повышения ставки необходимо иметь какие-либо документы - к примеру, обновленную бюджетную роспись, которая в публичном поле отсутствует, пояснил он.

“Повышение ключевой ставки не позволит улучшить среду для структурного обновления экономики и отрегулировать трансмиссионный механизм - он и без того с избытком отражает проблемы избыточного дефицита бюджета и рост заимствований…”, - добавил глава офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку сразу до 11% годовых. Эксперт рассказывал, как владельцам банковских вкладов получить в этой ситуации выгоду. В частности, отмечалось, что часть средств можно разместить в небольших банках, имеющих лицензию ЦБ. Им приходится конкурировать с крупными банками и предлагать более привлекательные условия клиентам. Главное – размещать в них сумму не больше 1,4 млн рублей. Она страхуется государством.