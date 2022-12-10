Под Тюменью поймали наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ

Рядовая проверка документов закончилась уголовным делом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 56-м километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (около поселка Сазоново) задержали 21-летнего парня с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает «Наш город».

Началась эта история с того, что сотрудники ГИБДД, дежурившие в тот день на автодороге, остановили такси «Рено Логан». При проверке документов водитель машины вел себя спокойно, а вот пассажир заметно нервничал. Шофер сказал, что везет клиента в Тобольск.

Заподозрив неладное, правоохранители решили досмотреть молодого человека и, как выяснилось, не зря. В кармане у него нашли сверток со 115 разовыми дозами порошка. В итоге общий вес наркотика составил порядка 57 граммов.

Поняв, что отпираться бесполезно, задержанный во всем признался. По его словам, в ноябре текущего года он решил подзаработать денег и стал наркокурьером. Все, что ему надо было делать это перевозить крупные партии наркотиков в различные города Тюменской области.

Сейчас в отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит 20 лет лишения свободы.