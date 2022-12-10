Захарова сравнила попытку госпереворота в Германии с Евромайданом на Украине

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о том, почему немецкие политики, которые осудили попытку госпереворота в Германии, поддержали "евромайдан" на Украине, и отметила, что Берлину следует ответить на этот вопрос.

"Когда Йошка Фишер поддержал якобы "мирную смену власти" в результате "оранжевой революции" в 2005 году… когда Франк-Вальтер Штайнмайер вел "посреднические переговоры" с путчистами и узурпаторами в те месяцы Евромайдана − это не было прямой поддержкой того самого госпереворота, который внутри своей страны немецкие власти так стремительно и жестко подавили?" - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Ранее Мария Захарова сравнила линию США по Украине с хитростью волка из сказки. Также дипломат назвала ложью заявления Соединенных Штатов о том, что они не ищут конфликта с РФ.

Напомним, ранее немецкая полиция провела широкомасштабную и беспрецедентную операцию по предотвращению в стране госпереворота. Рано утром 7 декабря около трех тысяч полицейских нагрянули с обысками в 130 домов и квартир по всей Германии. Среди подозреваемых 52 человека, в том числе россиянка Виталия Б., 25 человек были арестованы. Все они подозреваются в участии в право экстремистской группировке, чья цель была возрождение Второго Рейха.

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