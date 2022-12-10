Медведев процитировал произведение Булгакова в ответ на снос памятников Пушкину и Суворову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на снос на Украине памятников русскому поэту Александру Пушкину и российскому полководцу Александру Суворову.

- В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам. Ничего не могу добавить к тому, что сказал по их поводу киевлянин Михаил Булгаков в "Белой гвардии", - написал политик в посте в своем телеграм-канале.

Далее он привёл фрагмент про Турбина, который рассуждал о гетмане.

Напомним, на Украине в городе Тульчин Винницкой области демонтировали памятники русскому поэту Александру Пушкину и российскому полководцу Александру Суворову. Об этом в ночь на 10 декабря в своем телеграм-канале сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир. Также она показала фото демонтажа скульптур, в том числе пустой монумент, на котором ранее располагался один из памятников.