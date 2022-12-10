Председатель комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров рассказал, как в регионах сохраняют нематериальное богатство

Дмитрий Азаров заявил, что основные поставленные задачи удалось выполнить Фото: Дмитрий БУРЛАКОВ

В Московской филармонии прошло итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России. На заседании выступил председатель комиссии Государственного совета по направлению «Культура» и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, в большинстве субъектов России есть программы сохранения и популяризации народного творчества, появляются центры фольклора, дома ремесел, художественные и народные коллективы, а этнографы пополняют фольклорные фонды. В регионах идет работа по укреплению взаимодействия с диаспорами и национально-культурными автономиями, популярность народного искусства растет, а традиции продолжают жить.

- Все это – результат комплексной работы, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - И здесь считаю важным отметить основополагающую роль Министерства культуры РФ, являющегося флагманом в реализации поставленных задач по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Подводя итоги работы, Дмитрий Азаров отметил, что основные задачи, которые поставлены на этот год, удалось выполнить. Это и привлечение внимания к проблемам сохранения объектов культурного наследия, и привлечение молодежи к изучению исторической памяти, и многое другое.