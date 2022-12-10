В Чувашии в электронный вид переведено 88 массовых социально значимых услуг

Сейчас на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) жители республики могут получить 119 услуг Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно Указу Президента РФ, доля массовых социально значимых услуг (МСЗУ), доступных в электронном виде, к 2030 году должна увеличиться до 95%. Эта задача также отражена в Стратегии социально-экономического развития Чувашии.

Сообщается, что последней переведенной в электронный вид МСЗУ в регионе стала выдача охотничьего билета. Кроме того, жители Чувашии могут получить онлайн такие сервисы, как присвоение квалификационных категорий спортивных судей, предоставление выписки из государственного лесного реестра, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий и прочее.

Сейчас на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) жители республики могут получить 119 услуг, предоставляемых на региональном и муниципальном уровнях. Лидеры по числу оказанных услуг в регионе — Минобразования и Минтруд. Так, за 11 месяцев 2022 года записью на обучение по дополнительной общеобразовательной программе через ЕПГУ воспользовались более 104 тыс. раз, услугу по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет оказали свыше 65 тыс. раз, прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов РФ, реализующие программы общего образования, через ЕПГУ был осуществлен более 12 тыс. раз.

Как отмечает врио министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Екатерина Грабко, взаимодействие граждан и государства постепенно сводится к проактивному режиму 24 на 7, когда во главе угла — принцип клиентоцентричности. По словам Екатерины Грабко, услуги и сервисы должны быть для гражданина понятными, простыми и удобными в получении.