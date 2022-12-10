Чувашия – один из лидеров ПФО по качеству городской среды

Президент РФ в ПФО Игорь Комаров провел заседание Совета округа по повышению социального самочувствия в регионах Поволжья. Фото: pfo.gov.ru

Эти данные были приведены в ходе заседания Совета округа по повышению социального самочувствия в регионах Поволжья под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, в котором также принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

Как рассказал полпред, повышение благополучия граждан, рост их благосостояния и качества жизни, а также условия для развития и самореализации должны быть главным направлением в работе всех органов власти. Игорь Комаров отметил, что люди должны участвовать в принятии социально-значимых решений, чтобы ресурсы государства использовались максимально эффективно и в соответствии с запросами граждан.

И касается это всех сфер деятельности, в том числе создания комфортной среды, которая является необходимым условием развития территорий и создания благоприятного микроклимата. По словам Игоря Комарова, сейчас во всех регионах ПФО растет индекс качества городской среды, что говорит об эффективной работе региональной власти. Олег Николаев отметил, что по данному показателю уже с 2018 года республика занимает первое место в Поволжье, и по итогам 2021 года его значение составило 199 баллов при среднероссийском значении 184 балла.

Сообщается также, что в качестве важного фактора развития территорий Игорь Комаров отметил наличие высокого уровня гражданской активности и общественной самоорганизации. Он подчеркнул, что развитие в этом направлении возможно только при наличии эффективного диалога органов власти и граждан.

Помимо этого, Глава Чувашии сообщил, что сейчас в регионе ведется последовательная работа по углубленному вовлечению в проекты инициативного бюджетирования, совершенствования деятельности органов местного самоуправления и повышения эффективности территориального общественного самоуправления. Все это способствует позитивному восприятию гражданами среды проживания.

Олег Николаев заметил, что такой комплексный подход в организации работы получил признание на российском уровне: согласно рейтингу АСИ по оценке усилий региональных органов власти по созданию качественной среды для жизни граждан, Чувашия вошла в первую десятку регионов по уровню приверженности граждан своей территории, заняв 8 место.

Кроме Чувашии, по итогам рейтинга 2021 года от ПФО лидерами по этому показателю стали также Нижегородская область и Республика Татарстан.