Чувашия вошла в список регионов-лидеров по продвижению бренда «Мой бизнес»

Также планируется перезапустить работу с амбассадорами центров «Мой бизнес». Фото: предоставлено Центром «Мой бизнес»

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила региональные центры поддержки МСП «Мой бизнес».

Как рассказал вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов, всего минэкономразвития России выделило 21 российский субъект, где работают сотрудники, которые вносят наибольший вклад в развитие бренда «Мой бизнес» как флагмана господдержки предпринимательства. По словам Дмитрия Краснова, Чувашия в этом списке на 8 месте. Он также поблагодарил всю команду, работающую в данном направлении, и руководителя центра «Мой бизнес» Татьяну Макаркину. Поддержка предпринимательства входит в число ключевых задач Стратегии социально-экономического развития республики.

По мнению советника замминистра экономического развития РФ Ольги Терно, данный медиафорум позволяет наметить отправные точки центров «Мой бизнес» на 2023 год. Также планируется перезапустить работу с амбассадорами центров «Мой бизнес» — предпринимателями, чей бизнес развивается благодаря господдержке.

Первые семь мест в списке регионов по продвижению бренда «Мой бизнес» заняли Самарская, Новосибирская, Калининградская, Республика Коми, Челябинская, Ростовская области и Красноярский край.