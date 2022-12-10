Видео с оказанием медпомощи украинским военнопленным показало Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры, где показано предоставление медицинской помощи раненым украинским военнопленным.

На видеоролике показано, как российские военные врачи оказывают помощь пленным солдатам украинских войск, которые получили ранения.

На видео также есть кадры, как очередной пациент звонит своим родным.

"Со мной все хорошо, я в плену, прохожу медицинское лечение. Лечат хорошо, кормят хорошо…", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ показало видео возвращения из украинского плена 50 российских военнослужащих. На кадрах освобожденные солдаты благодарят за возвращение домой. Как рассказал один из бойцов, он уже думал, "что такого не случится", сейчас очень рад, что вернулся на родину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.