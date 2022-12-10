Борис Джонсон предрек Западу сложную зиму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что эта зима будет крайне тяжелой для Запада без российского газа.

По его мнению, для стран, зависящих от российского энергоресурса, следующая зима может стать еще тяжелее.

- Эта зима будет очень сложной, но благодаря организационным усилиям по наполнению хранилищ газом, мы ее преодолеем. Более серьезная проблема - это следующая зима 2023-24 годов, когда эти запасы сократятся, и их будет труднее восполнять, - написал британский политик в материале для газеты Wall Street Journal.

Ранее Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что Европу ждёт "тяжёлая зима" из-за цен на энергоносители. Воздействие на американскую экономику при этом не будет значительным, убеждена она.

Тем временем, в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.