МИД осудил сожжение флага России в Финляндии Фото: Александр КОЦ

В МИД России 10 декабря сообщили, что в Финляндии произошел недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны. Все дело в том, что в городе Хельсинки во время проведения шествий сожгли флаг России.

- В связи с произошедшим в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны, - сказано в заявлении российского дипломатического ведомства в телеграм-канале.

Также уточняется, что к финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Одессе к 15 годам приговорили мужчину, который 24 августа, в день независимости Украины, вывесил на одном из домов российский флаг с надписью "Одесса русский город". Такой перфоманс фемида незалежной расценила как госизмену.