NYT: несогласие между Германией и Польшей по поводу вооружения на фоне событий на Украине раскалывают ЕС Фото: REUTERS

На фоне событий в Украине дипломатический и политический конфликты между ФРГ и Польшей обострились и, как следствие, пошатнулась солидарность объединений НАТО и ЕС. К такому выводу пришел обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times. В этой связи растет недоверие между странами Прибалтики и западной Европы по вопросам безопасности.

"Вся эта история — словно рентгеновский снимок печальных отношений между Польшей и Германией. Все даже хуже, чем я думал, а я давно наблюдаю за этим", — процитировал автор регионального управляющего директора Германского фонда Маршалла Михала Барановского.

В качестве примера он привел ситуацию после падения ракет на польской территории. Берлин тогда предложил направить Варшаве два комплекса ПВО Patriot, страны пришли к соглашению. Позднее Польша настояла на передаче вооружения Украине. Тем не менее давление со стороны членов союза и альянса вынудило Варшаву принять ПВО, отмечает автор публикации.

Эрлангер пишет, что отношения Берлина и Варшавы были натянуты и до конфликта в Украине, так как Польша долгие годы осуждала Германию за связи с Россией.

Напомним, после инцидента с ракетами, Германия вызвалась патрулировать воздушное пространство Польши с помощью истребителей Eurofighter ВВС ФРГ. "Польша является нашим другом, союзником и, как сосед Украины, особенно не защищена", - заявила глава германского Минобороны Кристина Ламбрехт.