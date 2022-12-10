Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 декабря 2022 13:21

Виктор Бут рассказал, чем его кормили в американской тюрьме: "Гамбургер и "ножки Буша"

Виктор Бут заявил, что потерял интерес к еде, начал худеть, и стал заставлять себя есть черед силу
Владимир РОМАНЕНКО

В ходе своего первого интервью, освобожденный из заключения в США Виктор Бут рассказал о том, как его кормили в тюрьме. Он сравнил заявил, что в заключении в Таиланде ему позволяли заказывать еду, в отличии от тюрьмы Штатов.

"Среда - это гамбургер, четверг - кусок ножек Буша, которые ужасно пахнут. Это было несъедобно. В тайской тюрьме, где я просидел два года, хоть что-то можно было заказать. То здесь я 10 лет не пробовал чеснока укропа, клубники. Я потерял интерес к еде, начал худеть, и я стал заставлять себя есть черед силу. Я потерял мышечную массу. Я заставлял себя есть", - заявил Бут.

Новость дополняется.