Освобожденный Виктор Бут про заключение: Хорошо, что ошейник не надели. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Освобожденный в США и вернувшийся в РФ Виктор Бут в интервью RT рассказал, какие в тюрьмах были отношения к заключенными и кто там сидит.

По его словам, среди заключенных часто встречались темнокожие граждане, но иногда были даже индейцы.

- Мой случай немного тоже уникальный. ...Я реальные тюрьмы не видел. ... Ты никогда не видишь никого., раз в месяц у тебя телефонный звонок домой. Когда тебя куда-о ведут, тебе не только наручники надевают и цепь на пояс ... хорошо, что ошейник не надели... (Когда я бы)в Мерине в основном сидели чернокожие, были латинасы, мало было европейцев.. были даже индейцы. В основном это те, кто совершил секс-преступления и те, кого нельзя было содержать в других тюрьмах, потому что они кого то сдали, - рассказал Бут.

Россиянин Виктор Бут, возвращенный на родину после длительного заключения, дал первое интервью после освобождения. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию. В беседе с журналистом он рассказал, как был осуждён на 25 лет, но всё это время настаивал на своей невиновности.